به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قدردانی از امدادگران کشور توسط خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر با حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سه شب برگزار می‌شود و از امدادگرانی که در صفوف مقدم دفاع حماسی از هموطنان و ایران حضور داشتند، قدردانی می‌کنند.

این مراسم همراه با اجرای کنسرت محسن شریفیان در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن میلاد برگزار خواهد شد.

قدردانی از امدادگران هلال احمر چهارشنبه ۶ خرداد، تقدیر از امدادگران سازمان آتش‌نشانی پنجشنبه ۷ خرداد و تقدیر از امدادگران سازمان اورژانس جمعه ۸ خرداد با حضور هنرمندان برگزار می‌شود.