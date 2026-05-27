به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اعضای مجمع خیران سلامت در دیدار با دکتر یوسف افشارنیا مدیر کل صداوسیمای استان اصفهان مطالبات و دغدغه‌های خود را در حوزه آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را مطرح کردند.

ارتقا سطح سلامت جامعه با تولید و پخش برنامه ها در حوزه پیشگیری یکی از اولویت ها در نشست امروز بود.

معرفی ظرفیت ها و امکانات درمانی با کیفیت بخش های دولتی هم یکی دیگر از درخواست های اعضای مجمع خیرین سلامت بود.

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان هم در این نشست گفت آماده همکاری بیشتر با مجمع خیرین سلامت و معرفی ظرفیت های این بخش هستیم.

دکتر افشارنیا با بیان این که برای تقویت همکاری، اطلاع‌رسانی، مستندسازی و پوشش خبری فعالیت‌های خیران سلامت مانعی وجود ندارد، افزود: صداوسیما آمادگی دارد در حد توان و بر اساس مأموریت‌های رسانه‌ای خود، برای تولید مستند، انعکاس اخبار، پوشش رویدادها و معرفی اقدامات خیرخواهانه این مجموعه همکاری کند.

‌وی با بیان اینکه بسیاری از مطالبات خیران در حوزه بازتاب رسانه‌ای، مطالبات بحق و قابل دفاعی است، تاکید کرد: فعالیت گسترده این موسسه در چارچوب ظرفیت‌های رسانه ملی معرفی شود.

‌مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه صداوسیما یک دستگاه تخصصی با مأموریت‌های مشخص، جدول پخش و تعهدات برنامه‌ای است، تأکید کرد: این رسانه نمی‌تواند نقش یک نهاد فوریتی یا اورژانسی را برای همه درخواست‌ها ایفا کند، اما در عین حال تلاش کرده است هیچ مکاتبه و درخواستی را بی‌پاسخ نگذارد و تا حد امکان، همراه و پشتیبان فعالیت‌های خیرخواهانه باشد.