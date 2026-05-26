معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات بازآفرینی در خراسان جنوبی، از اجرای بیش از ۱۰۰ طرح فعال با میانگین پیشرفت ۹۶ درصدی در این استان خبر داد که ۳۳ درصد از جمعیت استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست ستاد استانی بازآفرینی خراسان جنوبی، از اجرای بیش از ۱۰۰ طرح بازآفرینی در این استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی در این زمینه پیشتاز کشور است.

گلپایگانی همچنین از رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات بازآفرینی استان طی دو سال اخیر خبر داد و این رشد را نشانه نگاه عدالت‌محور به توزیع منابع در مناطق محروم دانست.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به رویکرد جدید مدیریتی در دولت چهاردهم، بر انطباق سیاست مدیریت محله‌محور با سیاست‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به طرح های بافت ناکارآمد شد. وی همچنین از شهرداران خواست با جدیت در کنار ستاد بازآفرینی باشند.

گلپایگانی با بیان اینکه رویکرد وزارت راه و شهرسازی از «کالبدگرایی صرف» به سمت «توانمندسازی همه‌جانبه» تغییر کرده است، بر لزوم تدوین برنامه‌ای برای احیای هویت تاریخی محلات تأکید کرد. وی «اقدام مشترک» را کلیدواژه موفقیت در طرح های بازآفرینی دانست و گفت: این طرح ها شامل نوسازی مسکن، بهسازی معابر، ارتقای تاب‌آوری و توانمندسازی اجتماعی ساکنان است.

مودی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در گزارشی اعلام کرد: ۷۴ هزار نفر از ساکنان استان در ۶۵۴ هکتار بافت ناکارآمد سکونت دارند که این عدد معادل ۳۳ درصد جمعیت استان است.

مودی همچنین از درخواست ۱۸۰۰ تن قیر رایگان برای آسفالت معابر بافت‌های هدف خبر داد و اعلام کرد که تخفیفات پروانه ساختمانی از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد در شهرهای استان اعمال می‌شود.

وی پیشرفت بالای طرح هایی نظیر کتابخانه بزرگ مرکزی قاین و مرکز فرهنگی بشرویه را نشان‌دهنده غلبه رویکرد فرهنگی بر رویکرد صرفاً عمرانی دانست و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری، بخش بزرگی از بافت‌های فرسوده استان نوسازی شده و به عنوان کانون‌های هویتی و اقتصادی شهر نقش‌آفرینی کنند.

محله فرزان بیرجند نیز به عنوان آزمون اصلی بازآفرینی برای اثبات شعار «ارتقای شأن محلات» معرفی شد.