به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیامی با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان به ملت شریف ایران اسلامی، تمامی مسلمانان جهان و بهویژه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران، اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و روسای محترم اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی، نوشت: اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی به عنوان پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی، نقشی مهم در گسترش تعاملات سازنده، تقویت اعتماد متقابل و ایجاد بسترهای نوین همکاری در جهان اسلام دارند.
باسمه تعالی
عید سعید قربان، جلوه باشکوه بندگی، ایثار، اخلاص و تسلیم در برابر اراده الهی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مفاهیم والای وحدت، همدلی و برادری در امت اسلامی است. این عید بزرگ را به ملت شریف ایران اسلامی، تمامی مسلمانان جهان و بهویژه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران، اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و روسای محترم اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همگرایی و تقویت همکاریهای مشترک است و اتحاد میان کشورهای اسلامی، رمز عزت، پیشرفت و سربلندی مسلمانان میباشد. توسعه روابط اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و گردشگری میان کشورهای اسلامی میتواند یکی از مهمترین نمادهای این همبستگی و همافزایی باشد.
اطمینان داریم که ظرفیتهای عظیم اقتصادی جهان اسلام، در سایه همدلی و تعامل، میتواند زمینهساز رشد پایدار، رفاه ملتها و افزایش اقتدار اقتصادی کشورهای اسلامی گردد.
امیدواریم در پرتو آموزههای متعالی دین مبین اسلام و با تکیه بر روح برادری و همکاری، شاهد گسترش روزافزون روابط اقتصادی میان کشورهای اسلامی و تحکیم وحدت امت اسلامی باشیم.
از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و موفقیت روزافزون همه مسلمانان جهان را مسئلت دارم و امیدوارم این عید خجسته، سرآغاز صلح، آرامش و شکوفایی برای ملتهای اسلامی باشد. عید سعید قربان مبارک باد.