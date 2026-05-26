پخش زنده
امروز: -
طنین فریاد الله اکبر مردم سراسر کشور در لبیک به رهبر انقلاب طنین انداز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساعت ۲۱ شامگاه امشب پنجم خردادماه ۱۴۰۵، مردم سراسر کشور در لبیک به پیام امروز رهبر انقلاب در خصوص حج امسال، در پشت بامها و میدانها و خیابانها ندای الله اکبر سر دادند.
بر این اساس، مردم در هشتاد و هفتمین حماسه حضور خود در خیابانها و میدان ها در جنگ رمضان همزمان با شب عید قربان عید بندگی مسلمانان در لبیک به پیام معظم انقلاب به حج امسال فریاد الله اکبر سردادند.
رهبر انقلاب در پیام امروز خود به حج گزاران ضمن اشاره به امدادهای مختلف خداوند و جایگاه مهم سلاح الله اکبر نزد مردم انقلابی ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی پس از شهادت قائدشان را محصول این سلاح دانسته بود.