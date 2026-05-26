در مراسمی از سرود ۳ زبانه صالح بعد صالح اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از سرود ۳ زبانه صالح بعد صالح ضمن ارزیابی مثبت از تولید این اثر هنری بر اهمیت الگوسازی رفتاری تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کانون پرورش فکری نباید صرفاً مرکزی برای گفتاردرمانی باشد گفت: کانون باید مرکز رفتاردرمانی باشد یعنی به جای تاکید صرف بر کلام باید با رفتارمان سخن بگوییم.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد:اثرگذاری تربیتی زمانی ماندگار است که ما با رفتار خود مفاهیم را به کودکان منتقل کنیم چرا که الگو‌های عملی در ذهن کودکان ماندگارتر از هر گفتاری است.

گفتنی است در حاشیه آیین رونمایی از سرود صالح بعد صالح نمایشگاهی از آثار اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با موضوع شهدای کودک در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای حاضران به نمایش گذاشته شد.