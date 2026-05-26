به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در پیام تبریک پیام تبریک ماموستا رستمی امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

‌الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لولا أن هداناالله، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد رسول الله، و على آله و أصحابه و من والاه

‌عید قربان عید سرسپردگی و بندگی و رها شدن از خود و به خدا پیوستن است؛ آنجا که در عرفات به شناخت می رسد و در مشعر به شعور الهی و در منا، رهایی از تعلقات دنیوی و رسیدن به عشق و قرب الهی را آرزو می کند.

‌تـقـبّـلَ اللّه منّـا

و منکم صالحَ الأعـمالِ

‌بدینسان عید خود قربان کردن، عید تقرّب الی اللّه را به حُجّاج کرام ، به عموم مسلمین و خاصتٱ به مردم نجیب و شریف کردستان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

ان شاءالله در این روز عظیم آزمایش بشریت ، حج حجاج بیت الله الحرام و طاعات وعبادات همهٔ مسلمانان مقبول الله منان قرارگیرد. و صلح و آرامش وآسایش را برای همهٔ امت اسلامی را از الله رحمان مسئلت میدارم.

وصلی الله علیه و آله و صحبه وسلم.