به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، زمین لرزه سه و یک دهم ریشتری عصر امروز مشهد را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ده کیلومتری زمین و کانون آن در ۱6 کیلومتری مشهد بوده است. از این زمین لرزه که ساعت ۱۶ و ۲۵ دقیقه رخ داد، خسارتی گزارش نشده است.

شرکت پخش فرآورده‌ها نفتی خراسان رضوی در اطلاعیه ای درباره تعیین تکلیف کارت‌ های سوخت اعلام کرد: شهروندان می توانند از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ برای حذف رمز به آدرس بلوار سجادِ یک ستاد منطقه شرکت نفت و برای صدور کارت سوخت به صاحب الزمان هفت مراجعه کنند.

بنا بر اعلام سازمان سنجش داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ تا هشتم خرداد فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی سنجش نقطه آو آر جی نام نویسی خود را انجام دهند.

بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش در صورت عادی بودن شرایط، آزمون های پایه های تحصیلیِ یازدهم و دوازدهم از بیست و یکم تیر به صورت حضوری برگزار می شود. در غیر اینصورت تصمیمات جایگزین از جمله برگزاری امتحانات داخلی بررسی خواهد شد.

با راه اندازی مسیر ریلی مشهد - سنندج، نخستین قطار هفتم خرداد ازسنندج عازم مشهد می شود. مسافران می‌ توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت رجا نقطه آی آر مراجعه کنند.

و نمایشگاه صنایع دستی، صنایع غذایی و کسب‌ و کارهای کوچک و مشاغل خانگی در سبزوار برپا شده است.

این نمایشگاه تا دهم خرداد در مجتمع رویش، جنب اداره برق سبزوار عصرها به روی علاقمندان گشوده است.