رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی سلطان عمان، از تلاش‌های سیاسی این کشور در مسیر ثبات منطقه، قدردانی و بر تقویت انسجام عملی جهان اسلام تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان، ضمن تبریک عید سعید قربان، این عید بزرگ را نماد بارز وحدت و همبستگی امت اسلامی دانست.

رئیس‌ جمهور در این گفت‌و‌گو با توجه به مناسک حج به‌عنوان آیینی که قلب‌ مسلمانان را به هم نزدیک می‌کند، ابراز امیدواری کرد که برکت‌های این وحدت آیینی در عرصه عمل نیز موجب تقویت انسجام و همکاری‌های گسترده‌تر میان کشور‌های اسلامی برای حل مسائل جهان اسلام و تأمین منافع ملت‌های مسلمان شود.

آقای پزشکیان، همچنین با قدردانی از تلاش‌های سیاسی عمان در گذشته و حال برای تقویت ثبات منطقه‌ای، بر جایگاه ویژه این کشور در سیاست همسایگی ایران تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن آرزوی سلامتی، سعادت و سربلندی برای دولت و ملت دوست و برادر، عمان، ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، میزبان سلطان عمان باشد تا درباره راه‌های توسعه همکاری‌های دو جانبه و ارتقای سطح روابط، گفت‌و‌گو‌های نزدیکی انجام شود.

همچنین، سلطان عمان در این گفت‌و‌گو با تبریک متقابل عید سعید قربان به رئیس‌ جمهور، دولت و ملت ایران، اظهار داشت: حفظ وحدت و تقویت همبستگی میان مسلمانان، آرزوی همیشگی عمان است و ما در جهت تثبیت امنیت منطقه، به رایزنی‌های سازنده خود با همه طرف‌ها ادامه می‌دهیم.

هیثم بن طارق آل سعید با استقبال از دعوت آقای پزشکیان، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، فرصت دیدار حضوری فراهم شود تا فصل جدید همکاری‌های راهبردی دو کشور آغاز شود.