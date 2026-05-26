همزمان با نهم ذیالحجه، نشست نهایی هماهنگی طرح ویژه «امداد جمرات» با حضور معاونان کاروانها، نیروهای راهنما و عوامل امدادی در عرفات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس طرح ویژه امداد جمرات، قرار است نیروهایی که عضو این طرح هستند در روز دهم ذیالحجه با لباسهای مشخص امدادی، کاروانهای زائران ایرانی را در مسیر رفت و برگشت میان منا و جمرات همراهی و هدایت کنند.
در این نشست، آخرین توضیحات و برنامهریزیهای اجرایی درباره نحوه استقرار و همراهی نیروها ارائه شد.
بر اساس این طرح، نیروهای همراه کاروان، راهنمایان و کادر درمان در کنار گروههای هزارنفری زائران در مسیر منا تا جمرات و بالعکس حضور خواهند داشت تا روند تردد زائران با آرامش و ایمنی بیشتری انجام شود.
در این جلسه که روز قبل از اجرا برگزار شد، جمعی از دست اندرکاران عملیات حج دربارۀ خدمت رسانی هرچه بهتر به زایران سخنرانی کردند.
اجرای این طرح با هدف کاهش دغدغههای زائران در روز دهم ذیالحجه، مدیریت بهتر مسیرها و پیشگیری از مشکلاتی مانند گرمازدگی و گمشدن زائران در ازدحام جمعیت پیشبینی شده است.