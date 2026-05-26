بازی درون گروهی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آنتالیا با برتری تیم آبی تمام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیماتیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آمادهسازی ترکیه یک بازی درون تیمی را برگزار کرد که این مسابقه در نهایت با تساوی ۳ بر ۲ آبیپوشان تمام شد.
کسری طاهری (۲ بار) و آریا یوسفی برای تیم آبی و مهدی طارمی هر ۲ گل تیم سبز را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند.
تیم آبی: سید حسین حسینی (پیام نیازمند)، احسان حاج صفی، حسین کنعانی، صالح حردانی، علی نعمتی، محمد قربانی، مهدی ترابی، امیرمحمد رزاقینیا، امیرحسین محمودی (آریا یوسفی)، کسری طاهری و امیرحسین حسین زاده
تیم سبز: علیرضا بیرانوند، دانیال ایری، شجاع خلیلزاده، رامین رضاییان، امید نورافکن، آریا یوسفی (مهدی قائدی)، سعید عزت اللهی، سامان قدوس (علی علیپور)، مهدی طارمی، علی علیپور (شهریار مغانلو) و محمد محبی
علیرضا جهانبخش، دنیس درگاهی، هادی حبیبینژاد و میلاد محمدی نفراتی بودند که در این بازی که در ۲ زمان ۳۵ دقیقهای برگزار شد به زمین نرفتند.
امیر قلعهنویی با حضور روی سکوها و در کنار هومن افاضلی نظارهگر تلاش شاگردانش بود.