دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان با اعلام این خبر گفت: دادسرای مرکز استان در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت از بیت‌المال، کیفرخواست دو مدیر شهری را صادر کرد.

‌وی افزود: پس از بررسی دقیق پرونده‌ها و انجام کارشناسی‌های لازم، اتهامات این دو مدیر شهری شامل ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، رشوه و اختلاس می‌باشد و جرائم انتسابی به آنان به اثبات رسیده است.

‌دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از اموال عمومی و برخورد با مفسدان اقتصادی، بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان در هر سطحی برخورد خواهد کرد.