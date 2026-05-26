به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از عید قربان که آزمون گذشتن از جان بود تا عید غدیر که میثاق ایستادن بر سر پیمان است، مسیر هدایت روشن است.

عید قربان، روزی است که ابراهیم (ع) فرزندش را برای قربانی آماده کرد، اما خداوند او را امتحان کرد و به جای فرزند، یک گوسفند را جایگزین کرد. این روز، نماد وفاداری به خداست. اما دهه امامت و ولایت، یادآور این حقیقت است که بعد از پیامبر (ص)، امامان (ع) چراغ‌های هدایت ما هستند. آنها نیز مانند ابراهیم، در برابر ظلم ایستادند و راه حق را نشان دادند.

اما این عید بزرگ، تنها پایان یک مناسک، بلکه آغازی است بر دهه امامت و ولایت؛ دهه‌ای که از عید قربان تا عید غدیر ادامه دارد و یادآور پیوند عمیق بندگی با ولایت، و استمرار راه هدایت در سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام است

و عید غدیر عشق و ارادت به اهلبیت معنا پیدا می‌کند و استمرار راه هدایت در سیره ائمه است.