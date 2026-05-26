به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مصلای بیت المقدس اراک میزبان مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه به یاد حج نیمه تمام سرور شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام بود.

امروز پنجره‌های دعای عرفه بر روی ملتمسان الهی باز شد تا بار دیگر دست‌های دعا به آسمان بلند شود برای بازگشت به نور و زدودن زنگار گناه از دلها...

انبوه مردم در نقاط مختلف استان مرکزی در شهر‌ها و روستا‌ها با برگزاری دعای عرفه بیش از هر چیز برای ظهور امام عصر عج و سپس پیروزی حق بر باطل و سلامتی رهبر معظم انقلاب و هموطنان دعا کردند.

آنها در دعاهایشان یاد رهبر فقید و شهید خویش و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند و از خداوند خواستند چونان امامشان شهادت را نصیبشان نماید.

مردم در دعای عرفه امروز با قلبی امیدوار به درگاه الهی دست به دعا برداشتند.

جای جای استان مرکزی اعم از مصلا‌ها مساجد حسینیه‌ها اماکن مقدس و مذهبی میزبان مومنان خدا جو در آیین باشکوه قرائت دعای پرفیض عرفه بود.