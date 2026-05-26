به مناسبت عید قربان ۲۵۰ کیلوگرم گوشت گرم در قالب ۵۰۰ بسته نیمکیلویی میان خانوادههای نیازمند روستای کلاتهنو و روستاهای اطراف توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه بردسکن گفت: این اقدام خیرخواهانه به مناسبت عید سعید قربان و به همت ابوالشهدین حاج حسین عاشوری، پدر شهیدان والامقام محسن و مجتبی عاشوری انجام شد.
سرهنگ علیرضا جنیدی افزود: این اقدام خداپسندانه برای بیست و ششمین سال متوالی و با ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون تومان اجرا شد.
وی ادامه داد: این برنامه با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدی روستای کلاتهنو از حوزه مقاومت بسیج قمر بنیهاشم (ع) شهرستان بردسکن اجرا و میان خانوادههای نیازمند توزیع شد.
سرهنگ جنیدی در پایان ضمن قدردانی از این حرکت ارزشمند، تأکید کرد: تداوم چنین اقدامات مؤمنانه و مردمی، جلوهای روشن از فرهنگ ایثار، همدلی و خدمترسانی در جامعه است.