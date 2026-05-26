به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه بردسکن گفت: این اقدام خیرخواهانه به مناسبت عید سعید قربان و به همت ابوالشهدین حاج حسین عاشوری، پدر شهیدان والامقام محسن و مجتبی عاشوری انجام شد.

سرهنگ علیرضا جنیدی افزود: این اقدام خداپسندانه برای بیست‌ و ششمین سال متوالی و با ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون تومان اجرا شد.

وی ادامه داد: این برنامه با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدی روستای کلاته‌نو از حوزه مقاومت بسیج قمر بنی‌هاشم (ع) شهرستان بردسکن اجرا و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

سرهنگ جنیدی در پایان ضمن قدردانی از این حرکت ارزشمند، تأکید کرد: تداوم چنین اقدامات مؤمنانه و مردمی، جلوه‌ای روشن از فرهنگ ایثار، همدلی و خدمت‌رسانی در جامعه است.