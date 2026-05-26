به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان در مراسم تجدید بیعت اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با رهبر سوم انقلاب حضرت آیت الله سی مجتبی خامنه‌ای، اظهارداشت: رهبر شهیدمان حضرت آیت الله خامنه‌ای در همه عمر با عزتشان به دنبال عزت و اقتدار ایران اسلامی بودند.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی با اشاره به جایگاه مساجد در مقابله با توطئه‌های دشمنان، افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با نقشی که در مساجد و در بین نسل جوان ونوجوان دارند، نقش بسزایی در مقابله با توطئه‌های دشمنان دارند.

وی افزود: امروز باید کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با تقویت بستر‌های فرهنگی هنری در راستای جذب اقشار مختلف بویژه نسل جوان و نوجوان به مساجد بکوشند.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی همچنین برضرورت تقویت تعامل، همدلی و همکاری بین فعالان مساجد تأکید کرد و افزود: ارکان فعال در مساجد با حفظ وحدت و همدلی و با محوریت ائمه جماعت در راستای تقویت فرهنگ دینی و جذب جوانان و نوجوانان تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه نسل جوان و نوجوان آینده سازان جامعه هستند، خاطرنشان‌کرد: مسجد محل تربیت نسل جوان و نوجوان است.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی ادامه داد: مهمترین کار در مساجد باید تربیت نسل جوان و نوجوان متعهد و کاردان و توانمند باشد.

وی با بیان اینکه اهل مسجد بودن فضیلتی الهی است، اذعان‌داشت: مسجد و اهل مسجد مانند ستارگان در آسمان ملکوت می‌درخشند.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با بیان اینکه رهبر شهیدمان به بچه‌های مسجد بسیار امید داشتند، گفت: امروز اهالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید در راستای مقابله با توطئه‌های دشمنان وافزایش اعتماد عمومی تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با قدردانی از فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان، اظهار‌کرد: ملتی که جوانانی مانند فعالان کانون‌های مساجد دارد غنی و شکست ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به عزت و اقتدار ایران در برابر ابرقدرت ها، خاطرنشان کرد: این عزت را باید حفظ کرد و در این راستا تقویت بنیه دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی خواسته عموم ملت ایران است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان نیز گفت: فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بستری برای تحقق عمران معنوی مساجد است.

حجت الاسلام صمد حافظی خاطرنشان کرد: حضور اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بویژه نسل جوان و نوجوان در مساجد بستر تحقق عمران معنوی مساجد است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۴۸ کانون در استان لرستان، افزود: در شهرستان خرم آباد ۱۲۸ کانون در مناطق شهری و روستایی فعالیت دارند.