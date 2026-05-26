در جلسه شورای‌عالی مسکن، سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری نیز تصویب شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، بیست‌وچهارمین جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد و مصوبات مهمی در حوزه تأمین و عرضه مسکن به تصویب رسید.

در این نشست، سقف تسهیلات طرحهای حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

این تصمیم با هدف تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی و کمک به متقاضیان این طرحها اتخاذ شد.

در این جلسه همچنین پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی که در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشارکت کنند، تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، دولت برای افزایش عرضه مسکن استیجاری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

تأمین مسکن استیجاری زوج‌های جوان نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود.

در همین راستا، بهره‌گیری از واحدهای مسکونی آماده و خالی در استطاعت، برای واگذاری به زوج‌های جوان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفت.

همچنین سازوکاری برای تمدید قراردادهای اجاره با هدف مدیریت بازار اجاره پیش‌بینی شد.

در این جلسه، مجوز تادیه مطالبات پیمانکاران طرح‌های ملی مسکن نیز تصویب شد.

طبق این مصوبه، مطالبات قطعی پیمانکاران پس از تحویل واحد و با اخذ مجوزهای قانونی، به‌صورت اقساطی از متقاضیان دریافت می‌شود.

از دیگر تصمیمات جلسه، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومان از سوی سازمان برنامه و بودجه بود که برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی هزینه خواهد شد.

همچنین مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای بررسی مشکلات تولید و عرضه مسکن با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود و باید ظرف ۴۵ روز، نتایج بررسی‌های خود را برای طرح در مراجع قانونی ارائه کند.