به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه در بردسکن برگزار شد.

مراسم روحانی دعای عرفه و هشتاد و هفتمین اجتماع حماسی مردم بخش کدکن، با حضور پرشور و چشمگیر مردان و زنان مؤمن و ولایت‌ مدار، در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) برگزار شد.

صحن و سرای امامزاده عبدالله (ع) شاهد حضور دلباختگانی بود که به تأسی از سیدالشهدا (ع)، زمزمه‌ های «الهی العفو» خود را به آسمان بلند کردند.

نجوای عرفانی در فضای معنوی باغمزار

در این مراسم معنوی که با نوای گرم مداح اهل‌ بیت، کربلایی سید محمد قوامی و دیگر ذاکران منطقه برگزار شد، شرکت‌ کنندگان در فضایی آکنده از عطر معنویت، فرازهای بلند دعای عرفه را قرائت کردند و برای عظمت اسلام و مسلمانان دست به دعا برداشتند. حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در کنار پیرغلامان حسینی از جلوه‌ های ویژه این مراسم بود.