رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه حساب ۱۰۰ امام (ره) به عنوان هویت این نهاد، از ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای محرومان در مشهد خبر داد و خواستار ایجاد درآمد‌های پایدار برای بنیاد شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، خواجه‌دلوئی، رئیس بنیاد مسکن در گردهمایی مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شرق کشور با اشاره به اهمیت حساب ۱۰۰ امام (ره)، این حساب را اساس و هویت بنیاد مسکن دانست و بیان کرد که فلسفه تشکیل این نهاد، خدمت به محرومان است.

به گفته رئیس بنیاد مسکن ، حساب ۱۰۰ امام (ره) با هدف کمک به ساخت مسکن برای نیازمندان تأسیس شد و دفتر تهران نیز با کمک خیرین در این زمینه فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه جایگاه حساب ۱۰۰ در دولت مناسب است اما نیازمند تعریف و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است، بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت که تمامی امکانات بنیاد ریشه در این حساب دارد و مردم نیز بنیاد را با این هویت می‌شناسند.

خواجه دلویی در ادامه به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار اشاره کرد و از در دست اجرا بودن ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای محرومان در مشهد و حاشیه شهر خبر داد.

وی همچنین بر ارزش مشارکت خیرین در این امر و اثرگذاری ماندگار آن تأکید کرد.

یکی دیگر از محورهای سخنان رئیس بنیاد مسکن، ضرورت ایجاد درآمد پایدار برای این نهاد بود.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن در حال حاضر درآمد پایداری ندارد، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، از جمله توافق با مالکین اراضی و استفاده از منابع مشابه شهرداری‌ها، بتوان درآمد پایداری برای بنیاد ایجاد کرد.

مهندس خواجه‌دلوئی با بیان اینکه بنیاد مسکن از اعتبار و جایگاه بالایی در سطح ملی برخوردار است، سال جاری را سالی سخت اما سرشار از امید دانست و از نگاه مثبت نمایندگان مجلس به خدمات این مجموعه قدردانی کرد.

وی در پایان بر لزوم تجمیع تمامی ظرفیت‌ها و قدردانی از این سرمایه ارزشمند تأکید کرد و خواستار تصمیم‌گیری جمعی و مشورتی در جهت ادامه پرقدرت خدمت‌رسانی به مردم و محرومان شد.