به گزارش خبرگزاری صداوسیما،فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح آزادی هنوز از سرگرفته نشده و نیرو‌های آمریکایی الان هیچ کشتی تجاری را در تنگه هرمز همراهی نمی‌کنند.

ساعتی پیش بود که روزنامه وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده بود نیروی دریایی آمریکا در اقدامی تازه، عملیات اسکورت و پشتیبانی عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را از سر گرفته است.

این عملیات احیای برنامه موسوم به «طرح آزادی» (Project Freedom) است که چند وقت پیش ترامپ اعلام کرد، اما تنها پس از گذشت ۳۶ ساعت متوقف شد.

یک مقام آمریکایی نیز به شبکه خبری الجزیره گفت که گزارش‌ها درباره اسکورت کشتی‌های تجاری توسط نیرو‌های آمریکایی در تنگه هرمز صحیح نیست و ارتش آمریکا الان هیچ کشتی را در این تنگه همراهی نمی‌کند.