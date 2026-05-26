استاندار سیستان و بلوچستان با صدور پیام تبریک بمناسبت فرارسیدن عید قربان، گفت: این عید، در فرهنگ غنی و اصیل مردم مسلمان، نمادی از وحدت، کرامت و پیوند عمیق قلبی میان آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در پیام منصور بیجار آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، غیور و مؤمن استان سیستان و بلوچستان.

عید سعید قربان، شکوه بندگی و مظهر تسلیم محض در برابر مشیت الهی، پیش از آنکه یک سنت مذهبی باشد، در فرهنگ غنی و اصیل مردم مسلمان، نمادی از وحدت، کرامت و پیوند عمیق قلبی میان آنان است. این عید بزرگ که جایگاهی ویژه و قدسی در قلوب مردم عزیز دارد، مجالی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای انسانی و اسلامی است.

امروز در حالی به استقبال این عید فرخنده می‌رویم که امنیت و آرامش پایدار این مرز و بوم، مدیون بصیرت و هوشیاری شما مردم نجیب است. برخود لازم می‌دانم خاضعانه از حضور حماسی و آگاهانه شما در صحنه‌ها و میدان‌ها طی بیش از ۸۰ شب گذشته قدردانی نمایم. همراهی بی‌دریغ شما با فرزندان خود در نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی، نشان داد که پیوند ملت و حاکمیت در این خطه، ناگسستنی و پولادین است. این هوشیاری شما، پاسخی قاطع به بدخواهان و ضامن تداوم توسعه و آبادانی استان بوده است.

در این لحظات معنوی، جای خالی رهبر شهید که همواره نگاهی ویژه، پدرانه و دلسوزانه به این استان و مردمان صبورش داشت، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ایشان خدمت به سیستان و بلوچستان را نه یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف شرعی و قلبی می‌دانست و تاکیدات معظم له در اولویت‌دهی به این منطقه و رفع عقب‌ماندگی‌ها، به عنوان یک میثاق ابدی سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود.

اینجانب ضمن تبریک این عید سعید به پیشگاه تمامی هم‌استانی‌های عزیز، برادران و خواهران بزرگوار اهل‌سنت و تشیع، و آرزوی زیارت خانه خدا، از درگاه ایزد منان مسئلت دارم که این مناسبت خجسته را مایه تحکیم هرچه بیشتر وحدت، برادری و اعتلای نام ایران اسلامی، پیروزی در مقابل مستکبران جهان و سرافرازی سیستان و بلوچستان قرار دهد.

امید است با استعانت از روح بلند رهبر شهید و شهدای گرانقدر، در مسیر خدمت به این مردم قدرشناس، ثابت‌قدم و پیروز باشیم.

منصور بیجار

استاندار سیستان و بلوچستان