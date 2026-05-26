رؤسای جمهور ایران و ترکیه در گفتوگوی تلفنی، ضمن تبریک متقابل عید سعید قربان، بر توسعه روابط تجاری و دو جانبه و همچنین، ادامه تلاشهای مشترک سیاسی برای استقرار صلح و ثبات منطقهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتوگوی تلفنی، ضمن تبریکگفتن عید بزرگ قربان، برای دولتها و ملتهای دو کشور و همه امت اسلامی، صلح، امنیت و رفاه را آرزو کردند.
آقای پزشکیان در این گفتوگو با قدردانی از موضع اصولی دولت و ملت ترکیه در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در قبال حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی، نقش آنکارا در پیشبرد روندهای سیاسی و تقویت ثبات منطقهای را ارزشمند و شایسته قدردانی دانست.
رئیس جمهور با توجه به ریشههای این تنشها، گفت: این جنگ از سوی دشمنان امت اسلامی بر ما تحمیل شده است و جمهوری اسلامی ایران، ضمن دفاع مقتدرانه از کیان خود، همواره بر اولویت گفتوگو برای احقاق حقوق ملت ایران و پایان درگیریها تأکید دارد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران در ادامه با تأکید بر لزوم توسعه روابط دو جانبه و توجه بیشتر به آسانتر شدن مبادلههای تجاری، تصریح کرد: موانع بازرگانی در مرزهای مشترک، باید رفع شود.
آقای پزشکیان، همچنین از همکاریهای سازنده دولت ترکیه در عرصه حمل و نقل کالاها بهویژه در بخشهای حمل و نقل جادهای و ریلی، قدردانی کرد و آن را گامی در جهت شکوفایی اقتصادی دو کشور دانست.
رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتوگو با تأکید بر پیوندهای دیرینه، دوستی و برادری میان دو ملت مسلمان، از گفتوگوها برای پایان جنگ و بازگشت آرامش به منطقه، استقبال کرد.
رجب طیب اردوغان، ضمن اعلام حمایت از تلاشهای انجامشده برای برقراری ثبات، اظهار داشت: ترکیه به کوششهای سیاسی خود برای پایان درگیریها و تقویت همگرایی منطقهای بهطور جدی ادامه میدهد.