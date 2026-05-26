در روز عید سعید قربان، ۲۱۴ پایگاه، کمک‌ها و نذورات مردم استان مرکزی را به منظور حمایت از نیازمندان جمع‌آوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل کمیته امداد استان گفت: در روز عید قربان، ۲۱۴ پایگاه برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی و نذورات مردم به منظور حمایت از نیازمندان آماده‌سازی شده است.

او گفت: از دو سال گذشته برنامه‌ای طراحی شده است تا افرادی که قصد ذبح دام دارند و می‌خواهند بخشی از آن را به نیازمندان اختصاص دهند، بتوانند کمک‌های خود را از طریق کمیته امداد به شرکت‌های بسته‌بندی تحویل دهند تا پس از بسته‌بندی، میان خانواده‌های نیازمند توزیع شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه سال گذشته ۳۷۷ میلیارد ریال کمک برای نیازمندان جمع‌آوری شد، افزود: مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را نیز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۱۴ واریز کنند.