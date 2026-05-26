کاظم غریب آبادی در جلسه مشترک با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در سطوح داخلی و خارجی پرداخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، غریب‌آبادی پس از حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

امروز در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جمع نمایندگان محترم ملت، گزارشی از روند طی‌شده درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سطوح داخلی و خارجی و در چارچوب تعاملات میان کشور‌های عضو ارائه کردم.

در این جلسه، ضمن اشاره به اینکه لایحه مربوط به این کنوانسیون در دولت در حال بررسی است، گفت‌وگوی مفیدی درباره ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی موضوع با اعضای محترم کمیسیون انجام شد.

دریای خزر برای ایران صرفاً یک پهنه آبی نیست؛ بخشی از منافع راهبردی، امنیت ملی، همکاری‌های منطقه‌ای و حقوق تاریخی کشور عزیزمان است.

صیانت از این منافع، با دقت حقوقی، نگاه ملی، هماهنگی نهادی و بهره‌گیری از نظرات ارزشمند نمایندگان محترم مردم دنبال خواهد شد.