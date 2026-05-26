نماز عید قربان به امامت آیت الله علم الهدی در حرم رضوی اقامه میشود
نماز باشکوه عید سعید قربان، با حضور گسترده زائران و مجاوران، در بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی گفت: نماز عید سعید قربان روز چهارشنبه ششم خردادماه ۱۴۰۵، مصادف با دهم ذی الحجه، به امامت آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، در حرم مطهر رضوی اقامه خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: مراسم روز عید سعید قربان از ساعت ۶:۰۰ صبح روز دهم ذی الحجه با قرائت آیات کلام الله مجید آغاز خواهد شد و در ادامه این مراسم، زائران از بیان احکام شرعی ویژه عید، قرائت ادعیه و زمزمه اذکار این روز، بهره مند می شوند.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، افزود: رأس ساعت ۶:۳۰ صبح، نماز باشکوه عید سعید قربان به امامت آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس، اقامه خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از اقامه نماز نیز، زائران و مجاوران از خطبه های این نماز عبادی در رواق امام خمینی (ره) بهره مند خواهند شد.