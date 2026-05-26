نماز باشکوه عید سعید قربان، با حضور گسترده زائران و مجاوران، در بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برگزار می‌شود.

نماز عید سعید قربان روز چهارشنبه ششم خردادماه ۱۴۰۵، مصادف با دهم ذی‌ الحجه، به امامت آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی، نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی و امام‌ جمعه مشهد، در حرم مطهر رضوی اقامه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی گفت:

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: مراسم روز عید سعید قربان از ساعت ۶:۰۰ صبح روز دهم ذی‌ الحجه با قرائت آیات کلام‌ الله مجید آغاز خواهد شد و در ادامه این مراسم، زائران از بیان احکام شرعی ویژه عید، قرائت ادعیه و زمزمه اذکار این روز، بهره‌ مند می‌ شوند.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، افزود: رأس ساعت ۶:۳۰ صبح، نماز باشکوه عید سعید قربان به امامت آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی، نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی و امام‌ جمعه مشهد مقدس، اقامه خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از اقامه نماز نیز، زائران و مجاوران از خطبه‌ های این نماز عبادی در رواق امام خمینی (ره) بهره مند خواهند شد.