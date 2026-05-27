همایش آموزشی و کارگروهی شوراها و دهیاران بخش رضویه، با حضور مدیران استانی و کشوری در روستای «تپه سلام» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار رضویه، در این نشست که با حضور سید احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم احمدآباد، رضویه، سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی و سیدحسن حسینی، فرماندار شهرستان مشهد، برگزار گردید، بر اهمیت تعامل نزدیک دستگاههای اجرایی با شوراهای اسلامی و دهیاریها تأکید کرد.
علی اصغر ملکمحمدی افزود: این همایش با حضور طیف وسیعی از مدیران کل و شهرستانی از جمله مدیرکل اطلاعات، امام جمعه،رئیس دادگاه رضویه، فرمانده انتظامی بخش، فرمانده پلیس راه مشهد-سرخس، معاون جمعیت هلالاحمر، مدیران حوزههای بهداشت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مشهد، جهاد کشاورزی، ادارههای آب، برق، گاز، آموزش و پرورش، شورای شهرستان مشهد، شهردار رضویه و همچنین اعضای اتحادیه نانوایان و سایر نهادهای مدنی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این نشست تخصصی، پرونده مشکلات و معضلات روستاهای بخش رضویه در تمام ابعاد عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
ملک محمدی گفت: در حوزه عمرانی: بررسی وضعیت جادههای روستایی، طرح های آبرسانی و گازرسانی به روستاهای محروم و همچنین ساماندهی مسیرهای مواصلاتی بین روستایی بود و در حوزه ایمنی و انتظامی: هماهنگی بین پلیس راه و پلیس انتظامی برای افزایش ایمنی در محورهای عبوری از رضویه و کاهش تصادفات در مناطق روستایی از جمله محور میامی که به طور ویژه مورد نقد پلیس راه قرار گرفت و در حوزه اقتصادی و اشتغال: ظرفیتهای کشاورزی و دامداری منطقه برای جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان روستایی بررسی شد و در حوزه اجتماعی و فرهنگی: ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح فرهنگی روستاها و حمایت از نهادهای خیریه و پیگیری موضوعات هلالاحمر از جمله خرید و تجهیز ایمنی و استقرار در محور مشهد سرخس، دهستان آبروان که با واگذاری ۳ هزار مترمربع زمین توسط خیر نیک اندیش تصویب شد.
در این مراسم از خانواده معظم شهید مسعود ظریف آسان از شهدای گرانقدر ناو دنا که در جنگ تحمیلی سوم توسط رژیم منحوس صهیونی آمریکایی به شهادت رسید تقدیر و تجلیل به عمل آمد.