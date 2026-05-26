از دانشآموزان و آموزگاران برترین در عرصه پژوهش و صاحب طرحهای آموزشی پیشگام مقطع ابتدایی شهرستان دلیجان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسم اختتامیه طرحهای حوزه آموزش ابتدایی شهرستان دلیجان از برترینهای پژوهشی و آموزشی این مقطع تحصیلی، آموزگاران خلاق صاحب طرحهای آموزشی پیشگام و دانشآموزان فعل در عرصه پژوهش در این شهرستان تجلیل شد.
به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر شبکه آب شرب روستای مجید آباد شهرستان خداب با اعتبار هفت میلیارد ریال با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.
افتتاح منزل مسکونی نیازمندان در روستای شاوه و جاده بین مزارع روستای ازرج به جاده غرب قره چای و بازدید از مرکز جامع سلامت روستای سوزان از دیگر برنامههای مسئولان بود.
در جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان دلیجان بر ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای برگزاری برنامههای سالگرد ارتحال امام خمینی تاکید شد.
برنامهریزی برای اجرای برنامههای دهه ولایت، برنامههای فرهنگی از عید قربان تا عید غدیر و تقویت برنامههای قرانی در این شهرستان از دیگر مصوبات این نشست بود.