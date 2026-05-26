امیر قطر در گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دولت قطر از هیچ تلاشی برای برقراری صلح و ثبات منطقهای فروگذار نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در گفتوگوی تلفنی، عید سعید قربان را به یکدیگر تبریک گفتند و برای دولتها و ملتهای دو کشور مسلمان، صلح، رفاه و آرامش پایدار را آرزو کردند.
آقای پزشکیان در این گفتوگو با قدردانی از تلاشهای مستمر و سازنده دولت قطر بهویژه نقشآفرینیهای شخص امیر این کشور در مسیر صلح، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای دستیابی به یک «چارچوب عزتمندانه» در جهت پایان جنگ و تنشها در منطقه اعلام کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ایران همواره به اصول سیاسی و روح توافقها پایبند است، گفت: جمهوری اسلامی ایران، صداقت و پایبندی خود را به مسیر گفتوگو، ثابت کرده و اکنون، زمان آن است که طرف مقابل نیز اراده خود را نشان دهد و در مقام عمل و نظر، به تعهدهای بینالمللی پایبند باشد.
آقای پزشکیان، همچنین با سپاس از اهتمام ویژه امیر قطر برای دستیابی به یک توافق جامع و عادلانه، تصریح کرد: تلاشهای جدی و کارشناسی برای جمعبندی نهایی سندها و متنهای پیش رو در حال انجام است تا مسیری روشن برای ثبات، فراهم شود.
همچنین، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در این گفتوگوی تلفنی با ابراز امیدواری به حاصلشدن توافق نهایی برای پایان درگیریها در منطقه، بر موضع ثابت دوحه تأکید کرد و گفت: دولت قطر از هیچگونه کوششی در مسیر برقراری صلح، امنیت و ثبات منطقهای، فروگذار نمیکند و همچنان به نقش میانجیگری خود ادامه میدهد.