آغاز توزیع گسترده ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد در خراسان رضوی
طرح ضربتی ایجاد تعادل در بازار پروتئین با توزیع حداقل ۱۰۰۰ تن مرغ و گوشت منجمد در خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مشهد گفت: «به منظور کنترل قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار، توزیع حداقل ۱۰۰۰ تن مرغ و گوشت منجمد در سطح استان آغاز شده است.
علی قناد افزود: در این طرح قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد برای مصرف کننده ۲۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون واحدهای خودرویی سیار در ۲۰ نقطه از سطح شهر مشهد مستقر شده اند و عملیات توزیع را انجام می دهند که این روند بدون محدودیت و تا رسیدن بازار به تعادل قیمتی ادامه خواهد داشت.
قناد گفت: شهروندان می توانند برای تهیه مرغ منجمد به ایستگاه های سیار در مناطق زیر مراجعه کنند:
مناطق حاشیه شهر و شرق: گلشهر (نبش شفیعی ۲)، نبش شهید آوینی ۱۶، نبش کشمیری ۵۵، پنجتن ۲۷، نبش پنجتن ۶۱ و ۶۳، پنجتن ۵۷، حر ۱۳، نرسیده به طبرسی شمالی یک
میادین اصلی: میدان فردوسی، میدان استقلال (۳ خودرو)، میدان امام خمینی (ره)، میدان ثامن.
سایر نقاط: چهارراه گاز (۴ خودرو)، قاسمآباد (چهارراه مخابرات)