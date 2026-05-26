اقدامات شهرک صنعتی جهان آباد میبد در زمینه هوشمندسازی، بهره وری و بهینه سازی انرژی در کشور زبانزد است.

شهرک صنعتی جهان آباد میبد، الگوی برتر در هوشمندسازی و بهینه سازی انرژی

شهرک صنعتی جهان آباد میبد، الگوی برتر در هوشمندسازی و بهینه سازی انرژی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یکی از این اقدامات در حوزه مدیریت مصرف و هوشمندسازی آب است. چرخه آب مصرفی این شرکت از ابتدا تا انتها هوشمندسازی شده تا هم صرفه جویی را افزایش دهد و هم با کنترل هوشمند آن از قطره قطره آب برای تولید بهره گرفت.

در حوزه برق نیز دو اتفاق رقم خورده است؛ اول تعویض لامپ‌های روشنایی در همه بخش‌های این شهرک و دومی مشارکت در طرح جایگزینی موتور کولر‌های ابی در شهرستان میبد.

در این بخش قرار است از امروز به مدت یک سال بالغ بر ۲۰ هزار موتور کولرآبی با موتور‌های کم مصرف تعویض شود. این کار صرفه جویی ۳۰ درصدی در آب مصرفی و ۵۰ درصدی در برق مصرفی کولر‌های آبی را به دنبال خواهد داشت.



در مجموع نیز سالانه بیش از ۲ میلیون مترمکعب آب و ۸/۵ مگاوات برق در میبد صرفه جویی خواهد شد.



در حال حاضر همه صنایع مستقر در این شهرک صنعتی به فیبر نوری مجهز شده‌اند و این امر مسیری روشن برای توسعه صنعت و پایداری صنایع مستقر در آن را فراهم کرده است.

شهرک جهان آباد به دلیل اقدامات انجام گرفته در حوزه محیط زیست به عنوان نامزد اصلی شهرک صنعتی سبز کشور معرفی شده است. این شهرک در سال ۱۴۰۳ نیز توانسته بود به عنوان شهرک صنعتی برتر کشور معرفی شود.