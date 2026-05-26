تشدید بازرسیها در سطح بازار؛
ثبت بیشترین تخلف اصناف استان مرکزی در زمینه خواربار، میوه و پروتئین
اصناف استان مرکزی بیشترین تخلف را در زمینه اقلام ضروری و مایحتاج اولیه مردم از جمله خواربار، میوه و پروتئین مرتکب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اصناف استان مرکزی، از تشدید بازرسیها در سطح بازار این استان خبر داد و گفت: بیشترین تخلفات صنفی در حوزه اقلام ضروری و مایحتاج اولیه مردم از جمله خواربار، میوه و پروتئین مشاهده شده است.
بسطامی در نشست اجلاس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی که با حضور رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان اراک برگزار شد، افزود: هدف اصلی این نشست، تشدید بازرسیها در سطح شهر بود تا مردم بدانند که بازار رها شده نیست و اتاق اصناف وظیفه ذاتی خود یعنی بازرسی و نظارت بر اصناف را با جدیت دنبال میکند.
او در خصوص آمار بازرسیها از ابتدای سال جاری (که مصادف با آغاز ماه رمضان بوده است)، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ بازرس در استان مرکزی مشغول فعالیت هستند، گفت: در جلسه امروز تصمیم گرفته شد که از اتحادیههای صنفی نیز برای افزایش تعداد بازرسان کمک بگیریم تا هم از نظر کیفی و هم کمی، بازرسیها را ارتقا دهیم.
بسطامی با اشاره به آمار بازرسیها از ابتدای جنگ رمضان افزود: ما در این مدت ۱۱ هزار بازرسی انجام دادهایم که منجر به ارسال حدود هزار پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی شده است.