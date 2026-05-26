فعالیت پروازی در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان پس از وقفهای ۸۴ روزه از سرگرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان گفت: این فرودگاه به مدت ۸۴ روز به دلیل بسته بودن فضای کشور در پی آغاز جنگ رمضان، شاهد توقف فعالیتهای پروازی بود.
ابوذر ضیایی با اشاره به انجام اولین پرواز در مسیر اهواز - اصفهان - اهواز توسط شرکت هواپیمایی کارون در روز سهشنبه افزود: فرودگاه اصفهان آمادگی کامل خود را برای خدمترسانی به مسافران اعلام کرده است.
به گفته وی پیرو مجوزهای صادر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، در حال حاضر فعالیت فرودگاه شهید بهشتی از طلوع تا غروب آفتاب خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزیهای انجام شده و استقبال مسافران، شاهد افزایش روزانه پروازها در مسیرهای داخلی و خارجی این فرودگاه باشیم.