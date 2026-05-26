به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مرحله نهایی انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا -یادبود شهدای میناب امروز (سه شنبه ٥ خرداد) با برگزاری نخستین دیدار میان دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان وارد مرحله نهایی شد.

در این دیدار که همچون دیدار‌های مرحله گروهی به میزبانی کرج و در سالن نشاط برگزار شد، تیم نفت آبادان با نتیجه ٩٤ بر ٨٩ حریف خود را با شکست مواجه کرد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که استقلال در هر دو دیدار مرحله گروهی برابر نفت صاحب برتری شده بود.

دومین دیدار تیم‌های استقلال تهران و نفت آبادان در مرحله نهایی انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا روز پنج‌شنبه (٧ خرداد) برگزار می‌شود.

نفت آبادان در صورت پیروزی در دیدار روز پنج‌شنبه، به عنوان تیم اول این رقابت‌ها معرفی می‌شود و در صورتی که استقلال برنده دیدار دوم شود، تفاضل گل تعیین کننده تیم اول خواهد شد.

پیش از این استقلال تهران و نفت آبادان به واسطه قرار گرفتن در رده‌های اول و دوم مرحله گروهی انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا صاحب سهمیه فصل جدید این رقابت‌ها (غرب آسیا) شده بودند و دو تیم در این مرحله براي تعيين تيم اول رو در روي هم قرار مي‌گيرند.