به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، برگزاری قرائت دعای پرفیض عرفه با حضور اعضای کاروان پیاده انصارالحسین علیه السلام مشهد که از چهار روز پیش حرکت خود را مشهد الرضا به سمت کربلای معلا جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی آغاز کردند عصر امروز در بخش رخ با شکوه خاصی برپا شد.

در این مراسم معنوی شرکت کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (ره) و بیعت با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) در سوک سالار و سرور شهیدان و شهدای جنگ اخیر توسط آمریکای جهان خوار اشک مانم ریختند.