همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان و با مشارکت خیرین چاراویماق پویش نذر قربانی با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و مددجویان کمیته امداد در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در پویش نذر قربانی با همت و همراهی خیرین ۱۷ راس گوسفند برای ذبح در روز عید قربان تهیه شده و همچنین ۲۰۰ کیلوگرم گوشت قربانی نیز برای توزیع میان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد چاراویماق و اقشار نیازمند تامین شده است.

این اقدام خداپسندانه در راستای ترویج فرهنگ انفاق، احسان و کمک به محرومان و با هدف تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی مددجویان انجام گرفته و قرار است گوشت‌های قربانی پس از ذبح میان خانواده‌های شناسایی‌ شده و واجد شرایط توزیع شود.

کمیته امداد شهرستان چاراویماق ضمن قدردانی از همراهی خیرین از عموم مردم نیکوکار دعوت کرد تا با مشارکت در این پویش زمینه شادی و بهره‌مندی بیشتر نیازمندان را در این عید بزرگ فراهم کنند.