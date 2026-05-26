فریبا یوسفی، شاعر گفت: شهادت فاطمهسادات میر حماسهای بود که دوستان و همسنگرانش را با عمق نگاه و دغدغههای نجیبانه او در مجموعهاشعارش بیشتر آشنا کرد.
فریبا یوسفی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: «فاطمهسادات میر» از اعضای فعال جلسات آموزشی ما بودند که اثر ادبیشان مجموعه شعری با عنوان «ریلهای زنگ زده» نیز توسط دفتر هنری به چاپ رسیده است.
وی با بیان اینکه خبر شهادت این شاعر برای همگان غافلگیرکننده و جانسوز بود، افزود: ما هر ماه در جلسات ادبی در خدمت ایشان بودیم و انسی دیرینه میان او و اهالی شعر برقرار بود؛ تا اینکه خبر رسید روز ۱۸ فروردین به دست آمریکا و اسرائیل جنایتکار به مقام رفیع شهادت نائل آمدهاند.
خانم فریبا یوسفی گفت: هر شاعری زاویه دید خاصی به جهان دارد و پس از شهادت ایشان، اولین واکنش دوستانش رجوع دوباره به کتاب شعر او بود. مطالعه آثارش زوایای درونی و عمیق نگاه او را برای ما آشکار کرد؛ شاعری که در زمان حیات، اهل حضور اجتماعی پرهیاهو نبود و در سکوت و نجابت زندگی میکرد.
این شاعر در پایان گفت: شهادت فاطمهسادات میر برای ما پیامی روشن داشت؛ اینکه تا زمانی که در کنار هم هستیم، بیشتر به یکدیگر توجه کنیم و حتی به سکوتهای دوستانمان عمیقتر نگاه کنیم. به باور من، زندگی متواضعانه و سکوت ایشان، بزرگترین شعر زندگیاش بود که امروز بیش از هر زمان دیگری توجه و تحسین ما را به خود جلب کرده است.