افسانه غیاثوند شاعر و نویسنده گفت: شاعر شهید فاطمه سادات میر برای میهن، زندگی و مرگی خودآگاهانه را برگزید و شهادت او حماسهای بود که ابعاد شخصیت هنری وی را نمایان کرد.
افسانه غیاثوند، شاعر و نویسنده در گفتوگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: شهید فاطمه سادات میر در حوزههای فلسفه و عرفان مطالعات عمیق و تجربههای ارزشمندی داشتند که بخشی از آنها در قالب دلنوشته، یادداشت و کتاب به ثبت رسیده است؛ مانند کتاب «مثبت من»، اثری که تجربیات شخصی و تأملات درونی او را به شکلی خواندنی روایت میکند.
وی با اشاره به توانمندیهای ادبی این شهید در مجموعهاشعارش افزود: کتاب «ریلهای زنگزده» که در قالب شعر سپید سروده شده و در نوزدهمین جشنواره شعر فجر در ردیف نامزدهای دریافت جایزه قرار گرفت، مجموعهای است پر از بارقههای شاعرانگی و تجربههایی که نوعی پوزخند به مرگ و زندگی خودآگاهانه را به تصویر میکشد.
خانم غیاثوند با تبیین وجوه هنری دیگر این شهید گفت: شهید فاطمه سادات میر علاوه بر قلم، در عرصه نقاشی نیز آثار قابلتوجهی داشتند، اما به دلیل نوع زیست متواضعانه و تأثیر پذیرفته از فعالیتهای مجاهدانه پدر بزرگوارشان، گمنام زندگی کردند. بسیاری از نزدیکان ادبی ما از میزان تواناییهای علمی و هنری ایشان مطلع نبودند و این غربتی بود که از این دنیا به ایشان القا شد.
این شاعر افزود: ایشان برای دفاع از آرمانهای میهن، به دست آمریکای جنایت کار به شهادت رسید که نوع مرگ ایشان خود یک حماسهسازی است. اگرچه ایشان در زمان حیات به واسطه نجابت و تواضع کمتر شناخته شدند، اما به برکت راهی که انتخاب کردند، از این پس ابعاد اندیشگانی و هنری این بانوی دانشمند و شاعر حماسهساز، بیشتر از گذشته برای جامعه تبیین خواهد شد.