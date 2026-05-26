میلاد عرفان‌پور، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، از ساخت یک اثر موسیقایی شاخص توسط آهنگساز برجسته کشور محمدرضا علی قلی بر اساس اشعار شهید دکتر فاطمه‌سادات میر خبر داد و گفت: این بانوی پژوهشگر و هنرمند، با زیست آگاهانه و شهادت خود، الگویی برای جوانان و هنرمندان شد.

میلاد عرفان‌پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: شهید دکتر فاطمه‌سادات میر، هنرمند، داستان‌نویس و شاعری بود که در حوزه‌های مختلف علمی و معرفتی درخشید. ایشان در سطح دانشگاهی، پژوهشگر مقطع فوق‌دکتری در رشته مدیریت بازرگانی بود و توانست میان دانش تخصصی و هنر متعهد پیوندی عمیق برقرار کند.

وی به کارنامه ادبی این شهید اشاره کرد و افزود: مجموعه شعر سپید ایشان با عنوان «ریل‌های زنگ‌زده» که پیش از این توسط حوزه هنری منتشر شده بود، علاوه بر نامزدی در جشنواره بین‌المللی شعر فجر، با استقبال منتقدان رو‌به‌رو شد. این کتاب دربرگیرنده تأملات فلسفی، اجتماعی و عاشقانه‌ای است که نگاه ژرف این شاعر به زندگی و جست‌وجوی معنا در شئون زندگی مدرن را به خوبی نشان می‌دهد.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری از تلاش برای انتشار آثار منتشرنشده این شهید خبر داد و گفت: این شاعر شهید علاوه بر فعالیت در حوزه نقاشی، رمان بسیار شاخصی در دست نگارش داشت که متأسفانه عمر ایشان مجال اتمام آن را نداد. همچنین تعدادی غزل و یادداشت‌های علمی از ایشان به جا مانده است که در تلاش هستیم با بازیابی این آثار، آنها را در آینده‌ای نزدیک توسط حوزه هنری منتشر کنیم.

آقای عرفان‌پور گفت: یکی از آهنگسازان برجسته و صاحب‌نام محمدرضا علی قلی، پس از مطالعه اشعار کتاب «ریل‌های زنگ‌زده» مشغول ساخت یک مجموعه موسیقایی بسیار شاخص و خلاقانه بر اساس این اشعار شدند که به زودی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با تأکید بر اینکه نوع شهادت این بانوی هنرمند، خود به یک حماسه بدل شده است، افزود: امیدواریم شخصیت شاخص و مسیر زندگی شهید دکتر فاطمه میر و پدر بزرگوارشان، چراغ راهی برای نویسندگان و شاعران جوان باشد تا در مسیر دفاع از میهن و آرمان‌های بلند انسانی گام بردارند.

فاطمه سادات میر، شاعر و رمان‌نویس، ۱۸ فروردین‌ماه امسال در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.