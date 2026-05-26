به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان از روز گذشته (دوشنبه ۴ خرداد) در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این مرحله، بازیکنان دعوت‌شده تمرینات خود را مطابق برنامه‌ریزی کادر فنی برگزار می‌کنند تا عملکردشان از جنبه‌های مختلف فنی، تاکتیکی و بدنی مورد بررسی قرار گیرد.

این اردو تا فردا (سه شنبه ۵ خرداد) ادامه خواهد داشت و بازیکنان در بخش‌های مختلف از جمله تمرینات تکنیکی، برنامه‌های تاکتیکی در قالب کار‌های گروهی، بازی‌های درون‌تیمی و سنجش‌های آمادگی جسمانی ارزیابی می‌شوند.

اردو‌های تیم ملی فوتسال جوانان بانوان به منظور حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان ماه در سنگال برگزار می‌شود، انجام می‌شود و تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت می‌پردازد.