بازیکنان فوتسال جوانان در دومین روز از تمرین خود برنامههای کادر فنی را به دقت انجام دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان از روز گذشته (دوشنبه ۴ خرداد) در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
در این مرحله، بازیکنان دعوتشده تمرینات خود را مطابق برنامهریزی کادر فنی برگزار میکنند تا عملکردشان از جنبههای مختلف فنی، تاکتیکی و بدنی مورد بررسی قرار گیرد.
این اردو تا فردا (سه شنبه ۵ خرداد) ادامه خواهد داشت و بازیکنان در بخشهای مختلف از جمله تمرینات تکنیکی، برنامههای تاکتیکی در قالب کارهای گروهی، بازیهای درونتیمی و سنجشهای آمادگی جسمانی ارزیابی میشوند.
اردوهای تیم ملی فوتسال جوانان بانوان به منظور حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان ماه در سنگال برگزار میشود، انجام میشود و تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B با تیمهای ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت میپردازد.