معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین با اشاره به فعال‌سازی ۲۳ گروه نظارتی در روز عید قربان، اعلام کرد: به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از بیماری‌های مشترک، خدمات کشتار دام در کشتارگاه‌های استان به صورت رایگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، امیر جوادی، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین در خبر ۲۰ شبکه قزوین گفت: در روز عید سعید قربان، ۲۳ گروه بازرسی بهداشتی و نظارت بر ذبح شرعی از ساعات اولیه صبح در سطح استان مستقر خواهند شد تا بر روند عرضه و ذبح دام نظارت کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از طریق تماس با تلفن ۴ رقمی ۱۵۱۲، از خدمات رایگان این گروه‌ها بهره‌مند شوند.

هشدار نسبت به ذبح دام در معابر عمومی

جوادی با تأکید بر پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام تصریح کرد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، تمامی خدمات کشتار در کشتارگاه‌های استان در روز عید قربان رایگان است.

وی توصیه کرد که از ذبح دام در منازل و معابر عمومی به شدت خودداری کنند.

تعیین مکان‌های مجاز عرضه دام

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین ضمن قدردانی از همکاری سازمان‌های زیباسازی و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین گفت: مکان‌های مجاز عرضه دام زنده تحت نظارت دامپزشکی تعیین و به پیمانکاران مربوطه تحویل شده است.

همچنین بنر‌های اطلاع‌رسانی در خصوص مخاطرات ذبح در معابر به صورت گسترده در سطح شهر نصب شده است.

جوادی در پایان خاطرنشان کرد: بازرسان دامپزشکی تا پایان مراسم عید در کنار مردم خواهند بود تا اطمینان حاصل شود که نذورات شهروندان در بالاترین سطح بهداشتی ذبح و توزیع می‌گردد.



