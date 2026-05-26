به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از مراجعه بیش از ۱۲ هزار دستگاه خودروی سنگین به مراکز معاینه فنی استان در یکسال گذشته خبر داد.

خسرو فردوس‌نیا با اشاره به عملکرد مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین استان اظهار کرد: از مجموع خودرو‌های مراجعه‌کننده، ۹ هزار و ۷۱۰ دستگاه معادل ۷۳ درصد موفق به اخذ معاینه فنی شدند.

وی افزود: همچنین ۲ هزار و ۶۶۶ دستگاه معادل ۲۷ درصد نیز به دلیل نقص فنی موفق به دریافت گواهی قبولی نشدند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های معاینه فنی در استان تصریح کرد: هم‌اکنون ۷ مرکز معاینه فنی در سطح استان در حال بهره‌برداری بوده، یک مرکز دیگر نیز در حال ساخت است و ۴ مرکز نیز مراحل استعلام و اخذ مجوز‌های لازم را طی می‌کنند.

وی تأکید کرد: ارتقای کمی و کیفی مراکز معاینه فنی، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش نقص فنی ناوگان سنگین و کاهش سوانح جاده‌ای دارد و این اداره‌کل توسعه خدمات ایمنی و نظارتی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است.