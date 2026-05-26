رئیس سازمان بهره وری ایران: استان‌ها باید با اتکا به دانش بومی و تشخیص اولویت‌های منطقه‌ای، مسائل خود را بازشناسی و برای آنها راهکار تدوین کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح اولیاء در نشست تخصصی «ارائه تجارب موفق بهره‌وری استان یزد» با رویکرد نفوذ نوآوری در لایه‌های مدیریتی و اجرایی، با ابراز خرسندی از پیشتازی استان یزد در ارائه الگو‌های عملیاتی بهره‌وری، به تبیین الزامات قانونی و تکالیف پیش‌رو در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

وی استقرار نظام ملی بهره‌وری را یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان ملی بهره‌وری کشور برشمرد و گفت: این نظام در دو سطح ملی و استانی در حال پیاده‌سازی است؛ با این حال، دستیابی به اهداف غایی نیازمند توجه مضاعف و مسئولیت‌پذیری تمام دستگاه‌های اجرایی در ایفای تکالیف قانونی است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به رویکرد جدید این سازمان در ترویج تمرکززدایی در اداره کشور اظهار داشت: در دوره جاری، تدوین و تصویب برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به طور کامل به شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها واگذار شد.

اولیاء با تاکید براینکه نقش سازمان مرکزی در این فرآیند از حالت مداخله‌گر به جایگاه تسهیلگر ارتقا یافته است، ادامه داد: این اقدام حامل پیامی راهبردی بود که بر اساس آن، استان‌ها باید با اتکا به دانش بومی و تشخیص اولویت‌های منطقه‌ای، مسائل خود را بازشناسی و برای آنها راهکار تدوین کنند.

وی، شاخص‌های بهره‌وری حوزه انرژی، آب، صنعت و کشاورزی را از اولویت‌های حیاتی کشور برشمرد و تأکید کرد: در ارزیابی‌های جدید، صرفِ انجام فعالیت‌های اداری فاقد ارزش است؛ ملاک اصلی سازمان ملی بهره‌وری، تحقق نتایج ملموس و خروجی‌های واقعی است. برای مثال، سنجه اصلی موفقیت در یک استان، میزان قطعی کاهش اتلاف انرژی یا ارتقای راندمان مصرف آب است، نه اقدامات انجام شده.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تقدیر از ابتکارات محلی استان یزد، پیوند نوآوری و بهره‌وری را یک پیوند ناگسستنی توصیف کرد و افزود: نوآوری صرفاً محدود به حوزه‌های های‌تک (High-Tech) نیست؛ ما در تمامی فرآیند‌های حاکمیتی، از نحوه برگزاری جلسات دولتی گرفته تا برنامه‌ریزی و تخصیص منابع، نیازمند بازنگری جدی و نوآوری فرآیندی هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه به ناترازی‌ها و بحران‌های منابع در کشور، نوآوری در حکمرانی تنها مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و از جمله شاخص‌های بهره‌وری است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران بر لزوم حاکمیت «نگاه اکوسیستمی» در حوزه بهره‌وری تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: بهره‌وری نباید در حصار بخش دولتی باقی بماند. تمامی ذینفعان، بازیگران بخش خصوصی و آحاد جامعه باید در این حرکت ملی مشارکت داشته باشند.

اولیا با بیان اینکه ایجاد فضای عمومیِ مطالبه‌گر و تبدیل بهره‌وری به چالش اصلی و دغدغه همگانی، ضرورتی انکارناپذیر است، گفت: در شرایط فعلی، کشور چاره‌ای جز مسیر بهره‌وری ندارد و تحقق رشد پایدار نیز بدون نگاه بهره‌ورانه مبتنی بر نوآوری غیرممکن خواهد بود.