به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هنگامه عرفات است و نسیم رحمت الهی با دعای زیبای عرفه وزیدن گرفته تا بار دیگر دریای عفو و بخشش پروردگار، بندگان را غرق در آمرزش کند.

این صدای تضرع و زاری مردم مومن و ولایت مدار آذربایجان غربی است که همصدا با تمام مسلمانان جهان و با دعای زیبای عرفه به درگاه ربوبی التجا می‌کنند.

امروز دستان نیازمند به سوی بی نیاز مطلق بلند شد تا معبود را به حق بهترین بنده اش سید الشهدا امام حسین ع قسم دهیم که از ما بگذرد.

عطر دلنشین راز و نیاز امام حسین (ع) با معبود خویش در صحرای عرفات، آسمان ایمان مردم آذربایجان غربی، نقاط مختلف شهری و روستایی را عطر آگین کرد.

سراسر آذربایجان غربی در آستانه عید قربان با برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه، عید بندگی، اخلاص و تسلیم مطلق در برابر حق را گرامی داشتند.

امروز همه هم صدا با سید الشهدا (ع) نوای بندگی سردادند و با ندای الهی العفو، الهی العفو سرنوشتی فارغ از گناه و معصیت از درگاه احدیت طلب کردند.