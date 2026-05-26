پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از مقاومت برخی دستگاههای اجرایی در برابر قانون مدیریت یکپارچه مناطق آزاد، از اختلال در روند صادرات از طریق این مناطق خبر داد.
امیر روشنبخش، معاون ارتقای کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به چالشهای اخیر در حوزه حملونقل دریایی و تنگه هرمز اظهار داشت: با بروز اختلال در مسیرهای سنتی، بلافاصله کمیته اضطراری تشکیل شد تا بتوانیم از مزیت مرزهای زمینی و تنوع همسایگان استفاده کنیم. هرچند ایران از مزیت های لجستیکی بالایی برخوردار است، اما به دلیل نگاه غیرتوسعهای در گذشته، زیرساختهای بسیاری از مرزهای ما متناسب با نیازهای تجاری روز رشد نکرده است.
وی افزود: عدم توسعه زیرساختها در سمت ما، باعث شده تا مرزهای کشورهای همسایه نیز به دلیل نبود تقاضا و خدمات متقابل، رشد نکنند. ما در حال حاضر نظام مسائل هر مرز را استخراج کرده و از طریق استانداران و مقامات محلی در حال رفع سریع این موانع هستیم.
مناطق آزاد؛ بوفه اکسیژن تجارت
معاون سازمان توسعه تجارت با راهبردی خواندن نقش مناطقی چون اینچهبرون، امیرآباد و دوغارون تصریح کرد: مناطق آزاد در واقع «پیشانی تجارت» و بوفه اکسیژنی هستند که باید محدودیتهای سرزمین اصلی را جبران کنند. طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، کلیه مسئولیتها و تکالیف دولت در این مناطق به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض شده است، اما پاشنه آشیل ما اینجاست که بسیاری از دستگاهها از این قانون تمکین نمیکنند.
روشنبخش با انتقاد از تداخل وظایف میان نهادهایی مانند راهداری، راهآهن و کشتیرانی با مدیریت مناطق آزاد گفت: عدم تمکین نهادها از قانون مدیریت واحد، فرآیند تجارت را دچار اختلال کرده است. برای نمونه در مرز اینچهبرون که هاب ریلی ما محسوب میشود، سالهاست که اختلاف میان شرکت راهآهن و منطقه آزاد بر سر نحوه توسعه خدمات، مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این مرز شده است.
وی همچنین به وضعیت مرز دوغارون اشاره کرد و افزود: در این منطقه استراتژیک که بیشترین حجم تجارت با افغانستان را دارد، پس از گذشت یک سال از ایجاد منطقه آزاد، هنوز دستگاهها مفاهمه لازم برای انتقال خدمات به پشت محدوده منطقه آزاد را ندارند و همین اصرار بر بقا در محدوده، بوروکراسی را مضاعف کرده است.
معاون ارتقای کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت از وجود اختلاف های مدیریتی در مرزهای مهم کشور که در محدوده مناطق آزاد قرار دارند، خبر داد و گفت: ما به عنوان بهرهبردار خدمات، شاهد هستیم که این اختلافات از شمال تا شرق کشور جاری است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری این روند گفت: «موضوع تسهیل تجارت و توسعه خدمات لجستیکی اکنون به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. امیدواریم با همراهی مسئولان عالیرتبه، گره اختلافات بین دستگاهها و مناطق آزاد گشوده شود تا بتوانیم از ظرفیت مرزها برای دور زدن محدودیتهای تحمیلی استفاده کنیم.»