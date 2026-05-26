مراسم پرفیض دعای عرفه همزمان با سراسر کشور، عصر امروز سه شنبه ۵ خرداد در گلستان با حضور پرشور مردم مؤمن و خداجوی برگزار شد.

طنین دعای پرفیض عرفه در گلستان در آستانه عید بندگی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، دعای معنوی عرفه در آستان مبارک امامزاده عبدالله (ع) گرگان و مزار شهدای گمنام تپه نورالشهدا در ناهار خوران این شهر برگزار شد.

مراسم دعای عرفه، یکی از باشکوه‌ترین مناسبت‌های دینی در تقویم اسلامی است که هر ساله در نهم ذی‌الحجه برگزار می‌شود و یادآور دعای عارفانه و عمیق امام حسین (ع) در سرزمین عرفات است.

عرفه روز نیایش و مناجات با خالق هستی و روز معرفت و بخشودگی است.