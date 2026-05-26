به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی در خبر ۲۰ شبکه قزوین گفت: ترافیک در محور قزوین به کرج پر حجم و در برخی از مقاطع نیمه سنگین است.

وی افزود: تردد در جاده قزوین به زنجان در محدوده ی کنار گذر نیمه سنگین و در محور قزوین به رشت پر حجم گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان به رانندگان توصیه کرد: از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند و از توقف در حاشیه آزادراه برای استراحت بپرهیزند چرا که این کار، بسیار خطرآفرین است.