ادامه همدلی و ایستادگی مردم لرستان در شبهای خیابان
مردم ولایتمدار استان لرستان همچنان با حضوری پررنگ و منسجم در میادین و خیابانها، استقامت و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب و کشور را به نمایش گذاشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حضور مستمر اقشار مختلف مردم لرستان در تجمعات شبانه، نمادی از همدلی، انسجام اجتماعی و حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است؛ حضوری که با هدف تقویت روحیه همبستگی ملی و پشتیبانی از مدافعان امنیت کشور ادامه دارد.
شهروندان خرم آبادی در این شبها، همچون سروی استوار، با حفظ وحدت و همدلی تلاش کردهاند پیام حمایت و همراهی خود با مدافعان وطن را به نمایش بگذارند؛ حضوری که جلوهای از همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی در بزنگاههای حساس به شمار میرود.