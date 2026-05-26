به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تغییر رویکرد مدیریتی در مجتمع شیلات «فسندوز» شهرستان چهاربرج خبر داد و گفت: با هدف بهرهوری حداکثری از منابع محدود آبی، کاربری این مجتمع از پرورش ماهی به تولید آرتمیا تغییر یافته است.
محمدرضا اصغری در ابتدای سفر خود به شهرستان چهاربرج در حاشیه بازدید از این مجموعه اظهار کرد: مجتمع پرورش ماهی فسندوز که در مساحت حدود ۲ هزار هکتار ایجاد شده بود، به دلیل محدودیتهای منابع آب شیرین و به منظور بهره مندی و استفاده بهینه از آبهای نامتعارف موجود در منطقه، این مجتمع به تولید و پرورش آرتمیا تغییر فعالیت داده و با برنامهریزیهای صورت گرفته، تمامی واحدهای احیا شده این مجموعه به مزرعه پرورش آرتمیا در سطح ۲۵ و ۱۰ هکتاری برای تولید آرتمیا منظور شده است.
وی با بیان اینکه فرآیند احیای این مجتمع با جدیت دنبال میشود، افزود: یک واحد ۲۵ هکتاری از واحدهای فعال این مجتمع در حال آبگیری بوده که ۱۵ هکتار تاکنون آبگیری شده و عملیات آبگیری مابقی سطوح نیز در حال انجام است و پیشبینی میشود در یک دوره هفتماهه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ تا ۲۰ نفر فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این طرح گفت: برآوردها نشان میدهد در هر هکتار از این مزرعه، امکان تولید یک تن آرتمیا و ۱۰۰ کیلوگرم سیست (تخم آرتمیا) وجود دارد که ارزش افزوده بالایی برای منطقه به همراه خواهد داشت.
اصغری خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در سازمان، تبدیل این مجموعه به یک واحد فعال اقتصادی و اشتغالزا است؛ بر همین اساس و با توجه به وفور آبهای نامتعارف در کانالهای مجتمع از تمام سرمایهگذاران و افراد دارای دانش فنی و توان مالی دعوت میکنیم تا با مشارکت در این طرح، به بهرهبرداری کامل و توسعه زنجیره ارزش در شیلات چهاربرج کمک کنند.