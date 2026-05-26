به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان در این آیین با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در چهار سال گذشته اجرا شده است، گفت: مدول اول طرح تصفیه خانه و شبکه انتقال پساب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با ظرفیت بازچرخانی و تصفیه هزار و ۵۰۰ متر مکعب پساب در شبانه روز و به طول ۳۰ کیلومتر با هزینه حدود هزار میلیارد تومان (یک همت) افتتاح شد.

محمدجواد بگی با بیان اینکه این آب‌های تصفیه شده برای صنایع غیر غذایی و فضای سبز استفاده خواهد شد، ادامه داد: ۶۵۰ واحد صنعتی فعال این شهرک تا ۶ ماه آینده به این تصفیه خانه متصل خواهند شد و امیدواریم تا سه سال آینده مدول دوم با همین ظرفیت به بهره برداری برسد.

وی گفت: این طرح توسعه متوازنی را در منطقه برای اقتصاد و اشتغال شهرستان به وجود می‌آورد.

بگی افزود: با تکمیل این طرح، تمام آب ورودی به شهرک بازچرخانی خواهد شد و مصارف آب به کمترین میزان خواهد رسید و بهینه سازی مصرف آب هم در دستور کار صنایع قرار خواهد گرفت.

تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان امروز با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به بهره برداری رسید.

این طرح در راستای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی و مدیریت بهینه منابع آب در بخش صنعتی افتتاح شد.

این طرح با هدف بازچرخانی آب، کاهش بار آلودگی‌های صنعتی و حفظ سلامت اکوسیستم منطقه به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.

تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شمال شهر اصفهان هم‌زمان با هفته محیط زیست و با حضور معاون رییس‌جمهور، استاندار و جمعی از مسوولان کشوری و استانی به بهره‌برداری رسید.