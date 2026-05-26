پخش زنده
امروز: -
طرح بازچرخانی پساب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با حضور رییس سازمان محیط زیست به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان در این آیین با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در چهار سال گذشته اجرا شده است، گفت: مدول اول طرح تصفیه خانه و شبکه انتقال پساب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با ظرفیت بازچرخانی و تصفیه هزار و ۵۰۰ متر مکعب پساب در شبانه روز و به طول ۳۰ کیلومتر با هزینه حدود هزار میلیارد تومان (یک همت) افتتاح شد.
محمدجواد بگی با بیان اینکه این آبهای تصفیه شده برای صنایع غیر غذایی و فضای سبز استفاده خواهد شد، ادامه داد: ۶۵۰ واحد صنعتی فعال این شهرک تا ۶ ماه آینده به این تصفیه خانه متصل خواهند شد و امیدواریم تا سه سال آینده مدول دوم با همین ظرفیت به بهره برداری برسد.
وی گفت: این طرح توسعه متوازنی را در منطقه برای اقتصاد و اشتغال شهرستان به وجود میآورد.
بگی افزود: با تکمیل این طرح، تمام آب ورودی به شهرک بازچرخانی خواهد شد و مصارف آب به کمترین میزان خواهد رسید و بهینه سازی مصرف آب هم در دستور کار صنایع قرار خواهد گرفت.
تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان امروز با حضور معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به بهره برداری رسید.
این طرح در راستای کاهش آلودگیهای محیطزیستی و مدیریت بهینه منابع آب در بخش صنعتی افتتاح شد.
این طرح با هدف بازچرخانی آب، کاهش بار آلودگیهای صنعتی و حفظ سلامت اکوسیستم منطقه به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده است.
تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شمال شهر اصفهان همزمان با هفته محیط زیست و با حضور معاون رییسجمهور، استاندار و جمعی از مسوولان کشوری و استانی به بهرهبرداری رسید.