مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اجرای «طرح مهتاب» با هدف بهبود پایداری شبکه، کاهش هدررفت انرژی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمدحسین زارعی، با بیان اینکه اجرای طرح مهتاب در مدیریت ناترازی تولید و مصرف انرژی در ایام اوج مصرف برق (خرداد تا شهریور ماه) سال جاری نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، اظهار داشت: در جریان اجرای مانور مهتاب که اخیرا در سطح شهرستانهای حوزه فعالیت این شرکت در استان فارس با مشارکت گسترده گروههای عملیاتی صورت گرفت؛ تعداد ۲۴۵ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و ۱۸۵۴ مترکابل غیرمجاز جمع آوری گردیده و ۳۲۵ دستگاه کنتور نیز تعویض شد.
وی رفع ۱۴ مورد دستکاریهای کنتور، بازرسی از ۴۳۰ حلقه چاه آب، نصب ۲۸ شمارشگر جهت انشعابهای غیرمجاز و هم چنین نصب ۲۶۸ فقره انشعاب جدید را از دیگر نتایج حاصل شده در جریان این مانور عنوان کرد.
او افزود: طرح مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) به عنوان یکی از برنامههای مهم صنعت برق کشور، با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، ارتقاء بهرهوری شبکه و مقابله با انشعابات غیرمجاز در سطح استان فارس در حال اجراست که تاکنون نتایج مطلوبی در حوزه مدیریت مصرف و صیانت از شبکه به همراه داشته است.